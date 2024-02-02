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Запад должен обеспечить поражение России в Украине, - глава Минобороны Британии

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СМИ сообщают о планах России напасть на страны НАТО

Запад должен обеспечить поражение России в Украине, - глава Минобороны Британии

Getty Images

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Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе он рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает The Telegraph.

По его словам, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь - это путь, который всегда побеждает", - заявил он.

Шаппс сказал, что Британия "живет во все более опасные времена", и сообщил, что в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем вдвое на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Недавно западные СМИ сообщали о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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