Бундестаг принял госбюджет, в котором предусмотрена помощь Украине почти на 7,6 млрд евро
Теперь документ должны утвердить члены бундесрата
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Депутаты немецкого бундестага на заседании 2 февраля приняли во втором и сразу в третьем чтении государственный бюджет на 2024 год.
"За" отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, передает Укринформ.
В этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд евро.
На военную помощь Украине в документе предусмотрены около 7,6 млрд евро. Теперь документ должны утвердить члены бундесрата (представительства 16 федеральных земель).
"Украинцы должны иметь возможность противостоять агрессии российского президента Путина в долгосрочной перспективе. Это существенный, четкий сигнал российскому президенту, который явно делает ставку на то, что международная поддержка Украины уменьшится", - объяснял журналистам представитель коалиционного правительства Штеффен Гебештрайт.
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