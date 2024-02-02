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Бундестаг принял госбюджет, в котором предусмотрена помощь Украине почти на 7,6 млрд евро

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Теперь документ должны утвердить члены бундесрата

Бундестаг принял госбюджет, в котором предусмотрена помощь Украине почти на 7,6 млрд евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Депутаты немецкого бундестага на заседании 2 февраля приняли во втором и сразу в третьем чтении государственный бюджет на 2024 год.
"За" отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, передает Укринформ.

В этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд евро.

На военную помощь Украине в документе предусмотрены около 7,6 млрд евро. Теперь документ должны утвердить члены бундесрата (представительства 16 федеральных земель).

"Украинцы должны иметь возможность противостоять агрессии российского президента Путина в долгосрочной перспективе. Это существенный, четкий сигнал российскому президенту, который явно делает ставку на то, что международная поддержка Украины уменьшится", - объяснял журналистам представитель коалиционного правительства Штеффен Гебештрайт.

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Источник:
espreso
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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