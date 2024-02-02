Бундестаг принял госбюджет, в котором предусмотрена помощь Украине почти на 7,6 млрд евро

Депутаты немецкого бундестага на заседании 2 февраля приняли во втором и сразу в третьем чтении государственный бюджет на 2024 год.

"За" отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, передает Укринформ.

В этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд евро.

На военную помощь Украине в документе предусмотрены около 7,6 млрд евро. Теперь документ должны утвердить члены бундесрата (представительства 16 федеральных земель).