Стал известен состав Динамо на игру с Левски
Начало в 16:00
fcdynamo.com
Сегодня, 2 февраля, "Динамо" проведет свой четвёртый матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне сыграют против болгарского "Левски" из Софии.
Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определил стартовый состав на эту игру:
"Динамо": Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат
Запасные: Дьяку, Малыш, Диалло, Пономаренко.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.
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