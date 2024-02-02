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Стал известен состав Динамо на игру с Левски

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Начало в 16:00

Стал известен состав Динамо на игру с Левски

fcdynamo.com

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Сегодня, 2 февраля, "Динамо" проведет свой четвёртый матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Киевляне сыграют против болгарского "Левски" из Софии.

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский определил стартовый состав на эту игру:

"Динамо": Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат

Запасные: Дьяку, Малыш, Диалло, Пономаренко.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Опубликовал: Александр Бураков
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