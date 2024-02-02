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Джордж Камбосос: Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем поединке против Ломаченко

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Боксер высказался о предстоящем поединке

Джордж Камбосос: Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем поединке против Ломаченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос рассказал, о важности победы в следующем бою с украинцем Василием Ломаченко.

Джордж понимает, что поражение значительно ухудшит его положение, поэтому он обещает не оставить судьбу поединка в руках судей.

"Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем поединке против Ломаченко. В ринге встретятся два бойца, которые действительно придут драться. Встретятся два парня, которые оставят все на ринге. Вопрос стоит следующим образом - сделай или умри, причем для нас обоих.

На кону карьера, Зал славы, пояса на кону. На кону стоит все. В этом бою я не оставлю ситуацию на волю случая", - сказал Камбосос.

Напомним, ранее Джордж ответил на угрозы Теофимо Лопеса.

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Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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