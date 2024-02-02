Джордж Камбосос: Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем поединке против Ломаченко
Боксер высказался о предстоящем поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос рассказал, о важности победы в следующем бою с украинцем Василием Ломаченко.
Джордж понимает, что поражение значительно ухудшит его положение, поэтому он обещает не оставить судьбу поединка в руках судей.
"Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем поединке против Ломаченко. В ринге встретятся два бойца, которые действительно придут драться. Встретятся два парня, которые оставят все на ринге. Вопрос стоит следующим образом - сделай или умри, причем для нас обоих.
На кону карьера, Зал славы, пояса на кону. На кону стоит все. В этом бою я не оставлю ситуацию на волю случая", - сказал Камбосос.
Напомним, ранее Джордж ответил на угрозы Теофимо Лопеса.
Популярное сейчас
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО