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На аэродроме Бельбек были подбиты, по меньшей мере, три самолета, - Игнат

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На аэродроме Бельбек были подбиты, по меньшей мере, три самолета, - Игнат

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Силы обороны Украины 31 января нанесли удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. Поражены не менее 3 самолетов РФ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Укрінформ.

"Лучшее подтверждение - это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучшее подтверждение - это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о попаданиях. По меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", – отметил он.

Напомним, что на оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.

В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что "убежище" в Крыму 31 января нашли 5 ракет.

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