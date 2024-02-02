Боритесь - поборете. Monte представила новую форму украинской команды
Новая джерси приурочена к участию команды на IEM Katowice 2024
MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte представила свою новую игровую форму.
Основной цвет джерси - белый. Футболка выполнена в патриотической стилистике. В частности, посередине джерси нанесена знаменитая цитата украинского поэта Тараса Шевченко.
"БОРИТЕСЬ - ПОБОРЕТЕ!
Именно такие слова веками вдохновляют украинцев к борьбе за собственную свободу и независимость.
Мы решили запечатлеть их на своей джерси, посвященной участию команды на IEM Katowice 2024. Слава Украине!", - говорится в сообщении Monte в Telegram.
Фото из telegram-канала MONTE GANG
Напомним, в период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Украинские командии Monte и NaVi начнут свои выступления на турнире с группового этапа.
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Financial Times: Зеленский все же отправит в отставку Залужного - отношения ухудшились в ноябре
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО