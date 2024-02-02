Боритесь - поборете. Monte представила новую форму украинской команды

Украинская киберспортивная организация Monte представила свою новую игровую форму.

Основной цвет джерси - белый. Футболка выполнена в патриотической стилистике. В частности, посередине джерси нанесена знаменитая цитата украинского поэта Тараса Шевченко.

"БОРИТЕСЬ - ПОБОРЕТЕ! Именно такие слова веками вдохновляют украинцев к борьбе за собственную свободу и независимость. Мы решили запечатлеть их на своей джерси, посвященной участию команды на IEM Katowice 2024. Слава Украине!", - говорится в сообщении Monte в Telegram.

Фото из telegram-канала MONTE GANG

Напомним, в период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Украинские командии Monte и NaVi начнут свои выступления на турнире с группового этапа.