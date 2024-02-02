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Боритесь - поборете. Monte представила новую форму украинской команды

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Новая джерси приурочена к участию команды на IEM Katowice 2024

Боритесь - поборете. Monte представила новую форму украинской команды

MONTE GANG

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte представила свою новую игровую форму.

Основной цвет джерси - белый. Футболка выполнена в патриотической стилистике. В частности, посередине джерси нанесена знаменитая цитата украинского поэта Тараса Шевченко.

"БОРИТЕСЬ - ПОБОРЕТЕ!

Именно такие слова веками вдохновляют украинцев к борьбе за собственную свободу и независимость.

Мы решили запечатлеть их на своей джерси, посвященной участию команды на IEM Katowice 2024. Слава Украине!", - говорится в сообщении Monte в Telegram.

Боритесь - поборете. Monte представила новую форму украинской команды - изображение 1

Фото из telegram-канала MONTE GANG

Напомним, в период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Украинские командии Monte и NaVi начнут свои выступления на турнире с группового этапа.

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киберспорт Monte
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Источник:
MONTE GANG
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