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Я полностью опустошен. Фьюри прокомментировал отказ от боя с Усиком

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Британец убеждает, что находился в прекрасной форме

Я полностью опустошен. Фьюри прокомментировал отказ от боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится 17 февраля. У британца рассечение над глазом, которое он получил во время спарринга. Фьюри наложили швы и он не успеет подготовиться к поединку в феврале.

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Сам боксер уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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"Я полностью опустошен после такой длительной подготовки, я находился в прекрасной форме", - пояснил Фьюри в своем заявлении.

"Мне жаль всех, кто вовлечен в это большое событие. Я буду добросовестно готовиться к новой дате, когда глаз восстановится. Могу только извиниться перед всеми, включая свою команду, команду Усика, боксеров из андеркарда, партнеров, фанатов, хозяев и моих друзей в Саудовской Аравии".

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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