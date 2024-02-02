Я полностью опустошен. Фьюри прокомментировал отказ от боя с Усиком

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится 17 февраля. У британца рассечение над глазом, которое он получил во время спарринга. Фьюри наложили швы и он не успеет подготовиться к поединку в феврале.

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Сам боксер уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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"Я полностью опустошен после такой длительной подготовки, я находился в прекрасной форме", - пояснил Фьюри в своем заявлении.

"Мне жаль всех, кто вовлечен в это большое событие. Я буду добросовестно готовиться к новой дате, когда глаз восстановится. Могу только извиниться перед всеми, включая свою команду, команду Усика, боксеров из андеркарда, партнеров, фанатов, хозяев и моих друзей в Саудовской Аравии".