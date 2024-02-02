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Усик может провести бой с обязательным претендентом на титул IBF в феврале

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В команде украинца не растерялись

Усик может провести бой с обязательным претендентом на титул IBF в феврале

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может выйти в ринг 17 февраля. Сторона украинца присматривает возможного оппонента.

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По данным Boxing News, следующим соперником Усика может стать обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович.

Напомним, что бой Усика против Фьюри был отменен из-за рассечения, которое Тайсон получил на спарринге.

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