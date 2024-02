Усик может провести бой с обязательным претендентом на титул IBF в феврале

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может выйти в ринг 17 февраля. Сторона украинца присматривает возможного оппонента.

По данным Boxing News, следующим соперником Усика может стать обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович.

???? Boxing News understands that Team Usyk are now working on a potential fight with Filip Hrgovic after the cancellation of #FuryUsyk.



More from @DeclanTaylor87 here: https://t.co/Iat2NdDX0g pic.twitter.com/mSQXlVQEU4