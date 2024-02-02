Усик может провести бой с обязательным претендентом на титул IBF в феврале
В команде украинца не растерялись
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может выйти в ринг 17 февраля. Сторона украинца присматривает возможного оппонента.
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По данным Boxing News, следующим соперником Усика может стать обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович.
???? Boxing News understands that Team Usyk are now working on a potential fight with Filip Hrgovic after the cancellation of #FuryUsyk.— Boxing News (@BoxingNewsED) February 2, 2024
More from @DeclanTaylor87 here: https://t.co/Iat2NdDX0g pic.twitter.com/mSQXlVQEU4
Напомним, что бой Усика против Фьюри был отменен из-за рассечения, которое Тайсон получил на спарринге.
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