Зеленский: В Украину прибыли две системы ПВО, которые сбивают все
Детали поставок президент не раскрыл
Zelenskiy / Official
Украина сегодня, 2 февраля, получила еще две системы противовоздушной обороны. Они способны сбивать "все" воздушные цели врага.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"И главная новость за сегодня - новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы - которые сбивают все", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что при помощи такого вооружения украинские воины будут защищать регионы страны.
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Также Зеленский подчеркнул, что пока систем все еще недостаточно для полной защиты Украины, но ради этого "работают каждый день".
Напомним, западные союзники Украины уже неоднократно предоставляли нашей стране системы противовоздушной обороны. В частности, они передавали вооружение, которое способно сбивать баллистические ракеты врага.
По состоянию на сейчас в распоряжении у украинских защитников есть только два типа таких зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать "все" цели, - это Patriot и SAMP/T.
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