Калайтан: Знаю, что в Олимпике и Рубиконе сдавали игры

Экс-игрок "Рубикона" и "Олимпика" Антон Калайтан заявил, что игроки обеих команд принимали участие в договорных матчах.

– На фоне финансовых проблем приходилось участвовать в договорных матчах?

– Я возле этого всего ходил, но именно мне никогда предложения не поступали. Я был и не при доле, и не при деле. Слава богу, я в этом участия не принимал, и горд за это. Думаю, я отказался бы, даже если бы мне предложили.

Я знаю, что и в "Олимпике", и в "Рубиконе" сдавали игры. Я об этом узнал от бывших одноклубников, когда команд уже не стало. Напрямую говорили, что некоторые игроки были замешаны в подобном.

Когда мы дома проиграли "Реал Фарме" 0:7, то в СМИ писали об этом. У меня тогда родители пришли на эту игру. После матча хотелось с футболом завершить. Самое неприятное поражение в карьере.

Футболистов, которые вроде бы были при доле, из команды потом убрали. Потому что в УАФ все это узнали, и руководство решило на них все свалить.