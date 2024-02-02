Калайтан: Знаю, что в Олимпике и Рубиконе сдавали игры
Но сам игрок в этом участия не принимал
Фото: fckarpaty.org
Экс-игрок "Рубикона" и "Олимпика" Антон Калайтан заявил, что игроки обеих команд принимали участие в договорных матчах.
– На фоне финансовых проблем приходилось участвовать в договорных матчах?
– Я возле этого всего ходил, но именно мне никогда предложения не поступали. Я был и не при доле, и не при деле. Слава богу, я в этом участия не принимал, и горд за это. Думаю, я отказался бы, даже если бы мне предложили.
Я знаю, что и в "Олимпике", и в "Рубиконе" сдавали игры. Я об этом узнал от бывших одноклубников, когда команд уже не стало. Напрямую говорили, что некоторые игроки были замешаны в подобном.
Когда мы дома проиграли "Реал Фарме" 0:7, то в СМИ писали об этом. У меня тогда родители пришли на эту игру. После матча хотелось с футболом завершить. Самое неприятное поражение в карьере.
Футболистов, которые вроде бы были при доле, из команды потом убрали. Потому что в УАФ все это узнали, и руководство решило на них все свалить.
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