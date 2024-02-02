Ванат: Хотел бы сыграть в одной команде с S1mple против ZywOo
Динамовец увлекается Counter-Strike
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об увлечении киберспортом.
- Я знаю, что ты хороший игрок в Counter-Strike.
- Ну как, "хороший" - это ты, конечно, преувеличиваешь немного. Да, я немного играю.
- С кем, или против кого ты бы хотел сыграть из звезд киберспорта или звезд украинского футбола?
- Хотел бы сыграть в одной команде с S1mple (прим. - украинский киберспортсмен Александр Костылев) и против ZywOo (прим. - французский игрок коллектива Vitality Матье Эрбо). Как Роналду и Месси в футболе - так они и в Counter-Strike были.
- Это вызов сейчас?
- Для них?
- Да.
- Я с S1mple и против одного ZywOo - можем так сыграть.
- И Бражко, я так понимаю?
- Да, и Бражко. Три украинца против одного француза, - рассказал нападающий "бело-синих".
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