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Ванат: Хотел бы сыграть в одной команде с S1mple против ZywOo

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Динамовец увлекается Counter-Strike

Ванат: Хотел бы сыграть в одной команде с S1mple против ZywOo

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об увлечении киберспортом.

- Я знаю, что ты хороший игрок в Counter-Strike.

- Ну как, "хороший" - это ты, конечно, преувеличиваешь немного. Да, я немного играю.

- С кем, или против кого ты бы хотел сыграть из звезд киберспорта или звезд украинского футбола?

- Хотел бы сыграть в одной команде с S1mple (прим. - украинский киберспортсмен Александр Костылев) и против ZywOo (прим. - французский игрок коллектива Vitality Матье Эрбо). Как Роналду и Месси в футболе - так они и в Counter-Strike были.

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- Это вызов сейчас?

- Для них?

- Да.

- Я с S1mple и против одного ZywOo - можем так сыграть.

- И Бражко, я так понимаю?

- Да, и Бражко. Три украинца против одного француза, - рассказал нападающий "бело-синих".

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Динамо (Киев) Counter-Strike Владислав Ванат
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Источник:
Youtube-канал "ВДИНАМО"
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