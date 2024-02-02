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Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

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Бой с Усиком не состоится

Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В сети появилось видео спарринга, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение, ставшее причиной отказа от поединка с украинцем Александром Усиком.

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Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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