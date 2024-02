Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

В сети появилось видео спарринга, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение, ставшее причиной отказа от поединка с украинцем Александром Усиком.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

????FURY CUT FOOTAGE



Footage of the punch that allegedly cut Tyson Fury in training pic.twitter.com/sgjuBqCFab