Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму
Бой с Усиком не состоится
фото - boxingscene.com
В сети появилось видео спарринга, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение, ставшее причиной отказа от поединка с украинцем Александром Усиком.
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Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
????FURY CUT FOOTAGE— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) February 2, 2024
Footage of the punch that allegedly cut Tyson Fury in training pic.twitter.com/sgjuBqCFab
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