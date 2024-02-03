Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля

Мадридский "Реал" официально сообщил о подписании контракта с 17-летним украинским голкипером Ильей Волошиным. Футболист оформил соглашение с клубом до 2026 года. Ранее парень играл за "Райо Махадаонда" – клуб из пригорода Мадрида. Ожидается, что украинец пока будет выступать за молодежную команду "Реала".

"Кривбасс" объявил о том, что присоединился к 12 клубам УПЛ, которые во втором круге будут транслироваться на УПЛ ТВ. Канал будет в максимальном доступе на большинстве ОТТ-платформ, а также в кабельных и спутниковых сетях. В весенней части сезона в УПЛ уже традиционно сложилось два телепула: 13 клубов УПЛ-ТВ и 3 клуба ("Заря", "Днепр-1" и "Динамо") с 1+1.

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В "Днепре-1" сейчас происходит оформление документов. "Заря" уже подготовила их, отправила в соответствующие органы и ждет решения. "Минай" изучает вопрос и планирует подавать документы. В свою очередь наличие брони подтвердили в "Шахтере", "Динамо" и "Оболони". "Верес", "Рух", "ЛНЗ" и "Металлист 1925" не имеют статус критически важных предприятий. В "Черноморце" ответили на вопрос с одесской витиеватостью – читайте по ссылке в заголовке к новости.

Вингер "Челси" прокомментировал информацию о том, что в январе "Бавария" рассматривала вариант с арендой украинца: "Насколько я знаю, то они контактировали с моим представителем". "Бавария" активно искала нового атакующего игрока из-за тяжелой травмы Кингсли Комана. В итоге мюнхенцы выкупили контракт Брайана Сарагосы у "Гранады".

На днях была информация, что Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако киевляне отменили переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2). Тем не менее, 28-летний футболист подписал контракт со "Слованом" на 1 год.

2 января "Динамо" провело свой 4-й спарринг на зимних сборах в Турции. Киевляне провели матч с болгарским "Левски", который сейчас тренирует хорошо знакомый украинским болельщикам Николай Костов. Подопечные Шовковского в этом матче выглядели откровенно пресно, почти не создавали моментов и закономерно проиграли – 0:1.