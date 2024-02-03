Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более сотни единиц техники также уже имеют вечный покой
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали 880 оккупантов. Также были уничтожены 104 единицы техники, в том числе 26 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 387 940 (+880) человек,
- танков ‒ 6341 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11805 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 9300 (+26) ед,
- РСЗО – 979 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 663 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1847 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,
- специальной техники – 1473 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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