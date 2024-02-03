Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
Точнее и не скажешь
Фото: The Japan Times
Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на
"Фьюри – ёб**ый трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, он попросил свою с*чку ударить его сковородкой в лоб.
Вы можете процитировать меня словом в слово.
Когда Александру сообщили новость, он только улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен психологически, чтобы его сломать" – сказал Эгис.
Напомним, что команда Усика
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