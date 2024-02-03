Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на отказ Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) выходить на поединок против его подопечного. Слова специалиста цитирует The Ring:

"Фьюри – ёб**ый трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, он попросил свою с*чку ударить его сковородкой в лоб.

Вы можете процитировать меня словом в слово.

Когда Александру сообщили новость, он только улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен психологически, чтобы его сломать" – сказал Эгис.