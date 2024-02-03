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Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка

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Точнее и не скажешь

Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка

Фото: The Japan Times

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на отказ Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) выходить на поединок против его подопечного. Слова специалиста цитирует The Ring:

"Фьюри – ёб**ый трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, он попросил свою с*чку ударить его сковородкой в лоб.

Вы можете процитировать меня словом в слово.

Когда Александру сообщили новость, он только улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен психологически, чтобы его сломать" – сказал Эгис.

Напомним, что команда Усика работает над поиском нового соперника для украинца.

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