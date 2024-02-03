Организатор боя Усик-Фьюри сообщил о намерениях перенести поединок
Вряд ли Тайсон согласится и в следующий раз
Организатор поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри, представитель Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал о дальнейших планах на бой двух чемпионов. Его слова цитирует BoxingScene:
"Стало известно, что долгожданный боксерский поединок между обладателем титула WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом Александром Усиком отложен.
Решение было принято после того, как Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировки в Эр-Рияде.
Планируемый на 17 февраля вечер бокса в Эр-Рияде будет перенесен на более поздний срок, а билеты будут возвращены публике.
После того как медицинская бригада оценит степень повреждения Фьюри, появится более ясное представление о сроках восстановления. На этом этапе все заинтересованные стороны, включая нашу, будут тесно сотрудничать, чтобы как можно быстрее объявить новую дату поединка. Будут регулярные обновления, чтобы держать всех в курсе последних событий.
Разочарованный Фьюри поделился своими чувствами, выразив свое опустошение неудачей после месяцев самоотверженной подготовки, в результате чего он приобрел великолепную физическую форму.
Он извинился перед всеми, кого коснулось это событие, включая его собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, болельщиков и любезных партнеров из Эр-Рияда.
Фьюри по-прежнему вернется в ринг, как только его травма заживет. Он стремится устроить незабываемое зрелище для любителей бокса по всему миру" – сказал он.
Напомним, что команда Усика
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