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Хргович заявил, что готов выйти на бой с Усиком

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Хргович заявил, что готов выйти на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж, претендент на титул IBF Филипп Хргович (17-0; 14 КО) объявил, что готов выйти на поединок против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова приводит в своем Твиттер Майк Копинджер:

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и воевать с Усиком.

Давай, Усик, ты должен мне претендентскую битву. Пора наконец-то столкнуться со мной" – сказал хорват.

Напомним, что ранее организатор боя Усик-Фьюри объявил о намерении перенести бой.

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