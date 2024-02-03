Хргович заявил, что готов выйти на бой с Усиком
Это действительно спасет ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский супертяж, претендент на титул IBF Филипп Хргович (17-0; 14 КО) объявил, что готов выйти на поединок против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова приводит в своем Твиттер Майк Копинджер:
"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и воевать с Усиком.
Давай, Усик, ты должен мне претендентскую битву. Пора наконец-то столкнуться со мной" – сказал хорват.
Напомним, что ранее организатор боя Усик-Фьюри
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