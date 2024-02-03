Хргович заявил, что готов выйти на бой с Усиком

Хорватский супертяж, претендент на титул IBF Филипп Хргович (17-0; 14 КО) объявил, что готов выйти на поединок против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова приводит в своем Твиттер Майк Копинджер:

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и воевать с Усиком.

Давай, Усик, ты должен мне претендентскую битву. Пора наконец-то столкнуться со мной" – сказал хорват.