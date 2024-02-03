Россияне ночью атаковали Украину 14 Шахедами. Основная цель – Днепропетровщина
Без пострадавших
Сергій Лисак в Телеграмі
В ночь со 2 на 3 февраля российские войска атаковали Украину с воздуха 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131.
Местами запуска дронов было сразу несколько мест: Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).
“Как и минувшей ночью, значительную часть "шахидов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.
Также россияне нанесли удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, в результате попаданий "Шахедов" на Криворожье без света остались 15 тысяч человек. Однако обошлось без погибших и пострадавших.
Популярное сейчас
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму
- Зеленский: В Украину прибыли две системы ПВО, которые сбивают все
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО