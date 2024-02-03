Россияне ночью атаковали Украину 14 Шахедами. Основная цель – Днепропетровщина

В ночь со 2 на 3 февраля российские войска атаковали Украину с воздуха 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Местами запуска дронов было сразу несколько мест: Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

“Как и минувшей ночью, значительную часть "шахидов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Также россияне нанесли удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, в результате попаданий "Шахедов" на Криворожье без света остались 15 тысяч человек. Однако обошлось без погибших и пострадавших.