Директор Оболони: Мы против того, чтобы из футболистов делали неприкасаемых

Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал о том, как он относится к мобилизации футболистов и работников футбольных клубов.

"Это чрезвычайно сложный вопрос, но его в любом случае нужно как-то решать. Мы против того, чтобы из футболистов делали неприкасаемых. Игроки должны чувствовать ответственность и быть благодарны за то, что они играют в футбол. Благодаря молодым людям, которые сейчас на фронте.

Структура клуба УПЛ - это первая команда, U-19, женская команда, детская школа. Идут разговоры о чемпионате U-21. Если из футбольного клуба призвать 3-5-6 футболистов, когда идет чемпионат и невозможно заявить новых исполнителей, то команде просто надо будет сняться. А это большие средства, которые инвестор вкладывает в развитие. Второй момент. В настоящее время профессиональный футбол, где работают честно и открыто, является большим налогоплательщиком. В свое время Наполеон сказал, что война - это деньги, деньги и еще раз деньги.

Если пойдет такая тенденция, то где тогда брать футболистов в сборные команды? Надеемся, что новое руководство УАФ будет решать эти вопросы, чтобы чемпионат продолжался. Если подход к этому вопросу другой, то надо заканчивать чемпионат и идти воевать", — сказал Резниченко.