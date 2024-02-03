Директор Оболони: Мы против того, чтобы из футболистов делали неприкасаемых
Резниченко - о мобилизации футболистов
Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал о том, как он относится к мобилизации футболистов и работников футбольных клубов.
"Это чрезвычайно сложный вопрос, но его в любом случае нужно как-то решать. Мы против того, чтобы из футболистов делали неприкасаемых. Игроки должны чувствовать ответственность и быть благодарны за то, что они играют в футбол. Благодаря молодым людям, которые сейчас на фронте.
Структура клуба УПЛ - это первая команда, U-19, женская команда, детская школа. Идут разговоры о чемпионате U-21. Если из футбольного клуба призвать 3-5-6 футболистов, когда идет чемпионат и невозможно заявить новых исполнителей, то команде просто надо будет сняться. А это большие средства, которые инвестор вкладывает в развитие. Второй момент. В настоящее время профессиональный футбол, где работают честно и открыто, является большим налогоплательщиком. В свое время Наполеон сказал, что война - это деньги, деньги и еще раз деньги.
Если пойдет такая тенденция, то где тогда брать футболистов в сборные команды? Надеемся, что новое руководство УАФ будет решать эти вопросы, чтобы чемпионат продолжался. Если подход к этому вопросу другой, то надо заканчивать чемпионат и идти воевать", — сказал Резниченко.
Напомним, сейчас "Шахтер", "Динамо Киев" и "Оболонь", не подлежат призыву в Вооруженные силы Украины, так как они признаны предприятиями.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО