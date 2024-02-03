ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО

В России расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Инцидент произошел в городе Энгельс, где и расположен аэродром, с которого часто взлетают печально известные Ту-95.

"Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) – он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей", - говорится в сообщении.

Олег Стегачев в результате атаки получил огнестрельные ранения. Пока точно неизвестно, выжил ли майор – ГУР уточняет последствия нападения.