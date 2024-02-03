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ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО

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С помощью этого стратегического бомбардировщика оккупанты атаковали украинские города

ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО

Фото: ГУР

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В России расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Инцидент произошел в городе Энгельс, где и расположен аэродром, с которого часто взлетают печально известные Ту-95.

"Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) – он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей", - говорится в сообщении.

Олег Стегачев в результате атаки получил огнестрельные ранения. Пока точно неизвестно, выжил ли майор – ГУР уточняет последствия нападения.

“Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки.

Справедливость – неотвратимая! Слава Украине!”, – добавляет ГУР.

ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО - изображение 1
ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО - изображение 2
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ГУР война с россией
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Источник:
ГУР
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 15:51
Було б непогано, щоб цей злочинець продовжив своє існування ПАРАЛІЗОВАНИМ! Може через декілька років ця скотиняка лежачи нерухомим у ліжку зрозуміє, що вбивати НЕ МОЖНА! А його родина витрачаючи "зароблені вбивством" на підтримання свого заробітчанина, пойме що всі гроши не варті вбивства невинних людей!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 15:51
Було б непогано, щоб цей злочинець продовжив своє існування ПАРАЛІЗОВАНИМ! Може через декілька років ця скотиняка лежачи нерухомим у ліжку зрозуміє, що вбивати НЕ МОЖНА! А його родина витрачаючи "зароблені вбивством" на підтримання свого заробітчанина, пойме що всі гроши не варті вбивства невинних людей!
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