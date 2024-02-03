ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
С помощью этого стратегического бомбардировщика оккупанты атаковали украинские города
Фото: ГУР
В России расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Инцидент произошел в городе Энгельс, где и расположен аэродром, с которого часто взлетают печально известные Ту-95.
"Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) – он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей", - говорится в сообщении.
Олег Стегачев в результате атаки получил огнестрельные ранения. Пока точно неизвестно, выжил ли майор – ГУР уточняет последствия нападения.
“Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки.
Справедливость – неотвратимая! Слава Украине!”, – добавляет ГУР.
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