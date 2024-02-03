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Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри

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Мы с тобой, чемпион

Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри

Фото: USYK17

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик (21-0; 14 КО) впервые отреагировал на отмену поединка против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) за звание "абсолюта" в королевском дивизионе.

Координатор платформы United 24 Ярослав Гресь опубликовала на своей странице в Instagram видео-обращение чемпиона.

"Дорогие друзья, всем хорошего, красивого, невероятного дня. У меня невероятная суббота. Я уже проделал всю работу, и сейчас я немного отдыхаю.

Друзья, трудности нам даются для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше" – сказал Александр.

Комментарий Красюка

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