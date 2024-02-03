Сегодня Усик даст интервью украинскому журналисту, где ответит на все вопросы

Сегодня, 3 февраля в 21:00 по киевскому времени украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) даст интервью спортивному журналисту Владимиру Кобелькову. Наш соотечественник ответит на многие вопросы и расскажет о реакции на отмену поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

Напомним, что ранее Усик дал первый комментарий после отмены поединка против Фьюри.