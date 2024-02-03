КМ. Хартберг - Рух 1:1. Не удержали победу
Соперник забил на последней минуте
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" сыграл очередной контрольный матч на сборах. Сегодня, 3-го февраля, команда сыграла вничью с австрийским "Хартбергом".
В первом тайме счет открыл Пастух после передачи Романа. Опасных моментов было мало, поэтому с таким результатом команды ушли на перерыв. Мало что изменилось во втором тайме. Забить удалось лишь сопернику на последней минуте игры. В итоге - 1:1.
Следующие спарринги "Рух" проведет 10 февраля с "Горицей" и "Приморьем".
Товарищеский матч. "Рух" (Львов, Украина) - "Хартберг" (Австрия) 1:1
3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения
Голы: Пастух, 19 - Провиденс, 90
Предупреждения: Роман, 68
"Рух": Герета, Роман, Холод, Дидык (О. Федор, 46), Лях, Пидгурский, Таллес (Притула, 71), Пастух, Рунич, Квасница, Карабин
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