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КМ. Хартберг - Рух 1:1. Не удержали победу

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Соперник забил на последней минуте

КМ. Хартберг - Рух 1:1. Не удержали победу

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" сыграл очередной контрольный матч на сборах. Сегодня, 3-го февраля, команда сыграла вничью с австрийским "Хартбергом".

В первом тайме счет открыл Пастух после передачи Романа. Опасных моментов было мало, поэтому с таким результатом команды ушли на перерыв. Мало что изменилось во втором тайме. Забить удалось лишь сопернику на последней минуте игры. В итоге - 1:1.

Следующие спарринги "Рух" проведет 10 февраля с "Горицей" и "Приморьем".

Товарищеский матч. "Рух" (Львов, Украина) - "Хартберг" (Австрия) 1:1

3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения

Голы: Пастух, 19 - Провиденс, 90

Предупреждения: Роман, 68

"Рух": Герета, Роман, Холод, Дидык (О. Федор, 46), Лях, Пидгурский, Таллес (Притула, 71), Пастух, Рунич, Квасница, Карабин

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Рух (Львов) Хартберг
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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