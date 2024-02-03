Иван Надеин о проведении благотворительного матча в Германии: Сейчас идет война за будущее наших детей
Вырученные деньги пойдут на детскую академию Вереса
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал предстоящий благотворительный матч ровенского клуба с немецкой командой "Рот - Вейс Эссен". Напомним, что собранные деньги с матча пойдут на развитие инфраструктуры "Вереса".
Сейчас идет война за два измерения. Первое - наша независимость и наши границы. А второе - будущее наших детей. Именно они в ближайшей перспективе будут творить историю Украины, в том числе и футбольную.
Все средства с билетов пойдут на развитие детской академии Вереса, которая, напоминаю, будет расширена уже летом, ведь к трем существующим возрастным категориям, будут добавлены еще две.
В Германии и в целом в Европе есть огромная украинская диаспора, которая точно придет на стадион поддержать нашу команду в этом благотворительном матче.
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