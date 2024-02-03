КМ. Шахтер 2:3 Вележ. Второе поражение горняков за день

"Шахтер" сыграл вторую контрольную игру за день. Утром дончане уступили чешскому "Градец-Кралове" 0:2, играя основным составом.

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Вечером "Шахтер" встретился с командой "Вележ" (Босния и Герцоговина). Коуч "горняков" Марино Пушич на этот раз выставил футболистов, которые имеют немного игровой практики в официальных поединках. К сожалению, победить снова не удалось - 2:3.

Контрольный матч. 03.02.2024

"Шахтер" - "Вележ" (Мостар) 2:3

Голы: Цуканов 25, Швед 45 - Гулияшвили 24, Чаич 43, Хаскич 47

"Шахтер": Рудько, Лацабидзе (Козик, 46), Лемкин, Мироши, Педриньо, Гочолеишвили, Назарина, Цуканов, Швед, Очеретько (Пушкарев, 82) Эгиналду