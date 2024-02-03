КМ. Шахтер - Вележ 2:3. Видео голов и обзор матча
Поражение, но результативная игра
Фото: Шахтар
День для "Шахтера" не задался - 2 поражения в контрольных матчах. Вечером дончане уступили клубу из Боснии и Герцеговины "Вележу". В этом спарринге Пушич задействовал футболистов, которые не входят в когорту основного состава.
За "Шахтер" отличились Цуканов и Швед, которые забивали в первом тайме. Победное взятие ворот от "Вележа" произошло в начале второго тайма.
Контрольный матч. 03.02.2024
"Шахтер" - "Вележ" (Мостар) 2:3
Голы: Цуканов 25, Швед 45 - Гулияшвили 24, Чаич 43, Хаскич 47
"Шахтер": Рудько, Лацабидзе (Козик, 46), Лемкин, Мироши, Педриньо, Гочолеишвили, Назарина, Цуканов, Швед, Очеретько (Пушкарев, 82) Эгиналду
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