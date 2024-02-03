КМ. Хартберг - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча
Упустили победу
Фото: ФК Рух
Спарринг "Руха" и австрийского "Хартберга" закончился "мирно" - 1:1. Коллективы создали за всю игру по несколько опасных ударов, 2 из которых оказались результативными. Гол австрийцев произошел на последней минуте матча.
Следующие спарринги "Рух" проведет 10 февраля с "Горицей" и "Приморьем".
Товарищеский матч. "Рух" (Львов, Украина) - "Хартберг" (Австрия) 1:1
3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения
Голы: Пастух, 19 - Провиденс, 90
Предупреждения: Роман, 68
"Рух": Герета, Роман, Холод, Дидык (О. Федор, 46), Лях, Пидгурский, Таллес (Притула, 71), Пастух, Рунич, Квасница, Карабин
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Источник:Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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