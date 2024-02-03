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КМ. Хартберг - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

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Упустили победу

КМ. Хартберг - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Рух

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Спарринг "Руха" и австрийского "Хартберга" закончился "мирно" - 1:1. Коллективы создали за всю игру по несколько опасных ударов, 2 из которых оказались результативными. Гол австрийцев произошел на последней минуте матча.

Следующие спарринги "Рух" проведет 10 февраля с "Горицей" и "Приморьем".

Товарищеский матч. "Рух" (Львов, Украина) - "Хартберг" (Австрия) 1:1

3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения

Голы: Пастух, 19 - Провиденс, 90

Предупреждения: Роман, 68

"Рух": Герета, Роман, Холод, Дидык (О. Федор, 46), Лях, Пидгурский, Таллес (Притула, 71), Пастух, Рунич, Квасница, Карабин

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Рух (Львов) Хартберг
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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