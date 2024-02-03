Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри

Стала известна дата проведения поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Украинец встретится с англичанином 18-го мая в Эр-Рияде, об этом сообщила промоутерская компания британца Queensberry Promotions.

Поединок, который был перенесен, должен был состояться 17 февраля. Тайсон получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере.