  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри
В тренде

Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри

Общие новости
Обновлено

18-го мая узнаем чемпиона в супертяжелом весе

Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Новина українською

Стала известна дата проведения поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец встретится с англичанином 18-го мая в Эр-Рияде, об этом сообщила промоутерская компания британца Queensberry Promotions.

Поединок, который был перенесен, должен был состояться 17 февраля. Тайсон получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере.

По теме
yellow-arrow
Дия не выдержала. Представителя Украины на Евровидение выбрать не смогли
yellow-arrow
Шандрук: Формируем характер. Нам это нужно
yellow-arrow
Шахтер U19 и Левски почтили память болгара, который погиб, защищая Украину
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
03.02.2024 в 21:57
Де там той одесит? Давай свій новий прогноз на Фьюрі
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Romerik (YNWA)
03.02.2024 в 21:57
Де там той одесит? Давай свій новий прогноз на Фьюрі
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости