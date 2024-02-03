Официально: Известна новая дата боя Усика и Фьюри
18-го мая узнаем чемпиона в супертяжелом весе
Фото: Queensberry Promotions
Стала известна дата проведения поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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Украинец встретится с англичанином 18-го мая в Эр-Рияде, об этом сообщила промоутерская компания британца Queensberry Promotions.
Поединок, который был перенесен, должен был состояться 17 февраля. Тайсон получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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Romerik (YNWA)
03.02.2024 в 21:57
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