Шандрук: Формируем характер. Нам это нужно

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил товарищескую игру с "Яблонцем" на сборах в Турции. Ровенчане сумели сравнять счет на последней минуте матча (2:2). За "Верес" забивали новичок Мрвалевич и Курко.

Были как хорошие моменты, так и не очень. Но в целом - это была неплохая по интенсивности игра. Хорошо, что играли до последней минуты и забили важный мяч. Формируем характер, нам это нужно.

Мне понравились оба тайма в нашем исполнении. Первый был более целостным. А после перерыва мы не могли поймать темп стартовые минут пятнадцать. Когда получили и пропустили - подняли темп и начали снова создавать.

Второй на сборах гол после углового сегодня забили. Хорошие подачи, хорошие вбегания - это нравится. Марко Мрвалевич демонстрирует качественную игру, но мы с ним общаемся - хотели бы больше интенсивности также. Сегодня он забил - для него это очень важно.