Дія не выдержала. Представителя Украины на Евровидение выбрать не смогли
Опять какие-то проблемы с Нацотбором
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Сегодня, 3-го февраля, проходил украинский Нацотбор на песенный конкурс Евровидение. В нем принимали участие 11 претендентов на победу.
Голосование среди зрителей за своих фаворитов проходило в приложении Дія. Однако, выбрать представителя Украины не удалось. Дія не выдержала нагрузки, поэтому в приложении произошел сбой. Таким образом, результаты голосования объявлены не были.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, поступало 15 000 запросов". Также, министр пообещал, что в следующем году такого не повторится.
Таки определить победителя планируют завтра, 4-го февраля. В 15:15 на телеканале Суспільне Культура начнется показ повтора Нацотбора. Уже после него организаторы обещают прямое включение с результатами. Голосование в Дія продлится вплоть до этого момента.
"Голосование начнется как только возобновится "Дія". Голосование продлится всю ночь и весь завтрашний день. Завтра, ориентировочно в 19:05, состоится прямой эфир, на котором будут объявлены результаты. "Суспільне" имеет право использовать только голосование жюри, но мы хотим, чтобы зрители участвовали в определении победителя", - заявил ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко.
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