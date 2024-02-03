Дія не выдержала. Представителя Украины на Евровидение выбрать не смогли

Сегодня, 3-го февраля, проходил украинский Нацотбор на песенный конкурс Евровидение. В нем принимали участие 11 претендентов на победу.

Голосование среди зрителей за своих фаворитов проходило в приложении Дія. Однако, выбрать представителя Украины не удалось. Дія не выдержала нагрузки, поэтому в приложении произошел сбой. Таким образом, результаты голосования объявлены не были.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, поступало 15 000 запросов". Также, министр пообещал, что в следующем году такого не повторится.

Таки определить победителя планируют завтра, 4-го февраля. В 15:15 на телеканале Суспільне Культура начнется показ повтора Нацотбора. Уже после него организаторы обещают прямое включение с результатами. Голосование в Дія продлится вплоть до этого момента.