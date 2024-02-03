Ребров: Мне интересно посмотреть все команды УПЛ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посещает матчи команд УПЛ на зарубежных тренировочных сборах. Коуч отмечает, что хочет посмотреть всех.

Мне очень интересно посмотреть все команды УПЛ. Сейчас очень важный период. Второй круг расставит все места в турнирной таблице. Для меня это очень интересная информация.

Плюс, да, мы очень тщательно готовимся к нашим, надеюсь, мартовским встречам.