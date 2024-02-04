Победный гол Яремчука, Жирона буксует без травмированного Довбика и полный матч Миколенко. Главные новости за 3 февраля

Команда Мичела в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги принимала "Реал Сосьедад". В итоге за 90 минут коллективы так и не сумели размочить счет. После этого тура "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице, имея на одно очко меньше чем у мадридского "Реала". При этом у "сливочных" есть еще матч в запасе.

Как было сказано выше, украинский легионер не помог своей команде в поединке против "Реала Сосьедад" из-за полученного повреждения. Артем заявил, что травма небольшая - в настоящее время проводится углубленное исследование. В этом сезоне чемпионата Испании 26-летний Довбик принял участие в 26-х поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 6 голевых передач.

Что касается другого украинца, то Виктор вышел в стартовом составе на домашнюю игру "Жироны" и в итоге провел на поле 80 минут. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинского вингера в 6,8 и 6,9 баллов, соответственно. В частности, Цыганков совершил 40 касаний мяча, отдал 23 паса (16 точных), нанес один удар по воротам, выиграл 4 единоборства из 10-ти, 1 раз сфолил, трижды отобрал мяч, 5 раз отвел угрозу у своих ворот, и 12 раз потерял мяч.

На "Туманном Альбионе" в рамках 23-го тура АПЛ "ириски" принимали "шпор". В составе лондонцев дублем отметился Ришарлисон, а ничью для хозяев вырвал гол Брентуэйта на 90+4. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в старте команды Анге Постекоглу и провел на поле все 90 минут. Статистические порталы WhoScored и Sofascore сошлись для Виталия на оценке 6,8 баллов. В игре против "Тоттенхэма" 24-летний защитник 1 заблокировал удар соперника, 1 раз вынес мяч, совершил 6 отборов, выиграл 8 единоборств и отметился 19 точными передачами (из 29). Этот матч стал 18-м в текущем сезоне чемпионата Англии для украинца.

В 23-м туре испанской Примеры "Валенсия" обыграла "Альмерию" - 2:1. Победу "летучим мышам" принес гол Романа Яремчука. Украинец второй раз в этом году вышел на поле в футболке "Валенсии" с первых минут и отметился забитым мячом на 23-й минуте встречи. В общем, этот гол стал 3-м для нашего нападающего в составе испанского клуба. В итоге 28-летний легионер отыграл 70 минут, а порталы Sofascored и Whoscored выставили форварду оценки 7,0 и 7,1 соответственно.

Поединок 23-го тура итальянской Серии А "Эмполи" - "Дженоа" завершился нулевой ничьей. Это была битва не только аутсайдера и середняка, но и встреча украинцев по обе стороны. Однако дерби наших легионеров не получилось. Руслан хоть и вышел в стартовом составе, но ушел с поля после перерыва. А Виктор появился на поле лишь на 70-й минуте. Украинские хавбеки получили идентичные посредственные оценки за эту игру: 6,1 от WhoScored и 6,6 от Sofascore.

Теперь относительно Бельгии. В очередном туре национального первенства сыграли Сергей Сидорчук и Эдуард Соболь. Команда первого не смогла одолеть "Левен", а сам Сергей вышел в старте и провел на поле 64-й минут. В свою очередь, "Генк" второго уступил "Юниону". Эдуард, который недавно присоединился на правах аренды к своему новому клубу, провел на поле 86 минут.

Нынешний "Алавес" - достаточно крепкая команда, а "Барса" переживает серьезные кадровые проблемы. Поэтому удивляться заголовку не стоит. Три очка команде Хави принесли голы Левандовского, Гюндогана и Витора Роке. На что хозяева ответили лишь забитым мячом от Саму.

Выездная встреча складывалась для подопечных Стефано Пиоли непросто. "Россонери" приходилось дважды по ходу поединка отыгрываться. Однако в итоге три очка для миланцев вырвал Йович. "Милан" старается не отставать от конкурентов по таблице в лице туринского "Ювентуса" и миланского "Интера". Однако отрыв, хоть и не катастрофический, является существенным, учитывая матчи в запасе у "зебр" и "змей".