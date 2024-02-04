Более трех десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян
810 оккупантов не встретили воскресенье
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 810 оккупантов. Также они уничтожили 105 единиц техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.
В общем, потери россиян с 24 февраля 2024 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 388 750 (+810) человек,
- танков ‒ 6343 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 9331 (+31) ед,
- РСЗО – 979 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 663 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1848 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
- специальной техники – 1479 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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