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Более трех десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян

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810 оккупантов не встретили воскресенье

Более трех десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 810 оккупантов. Также они уничтожили 105 единиц техники, в том числе 31 артиллерийскую систему.

В общем, потери россиян с 24 февраля 2024 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 388 750 (+810) человек,
  • танков ‒ 6343 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 9331 (+31) ед,
  • РСЗО – 979 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 663 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1848 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
  • специальной техники – 1479 (+6).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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