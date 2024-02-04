Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) обратился к промоутеру украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО) Эгису Климасу и попросил больше никогда не называть "Цыганского короля" трусом . Слова британца цитирует Sport Bible:

"Никогда больше не называй меня трусом. Я провел 35 профессиональных боев и боксировал 18 лет своей жизни. Я 10 раз поднимался с конваса против некоторых сильнейших панчеров в истории, чтобы победить. Я ни в коем случае не трус. Никогда в жизни не отступал ни от одного соперника.

И если кто-нибудь назовет мою жену суч*ой, я вырву ему чертовы зубы. Я не называл твою жену суч*ой. Я не делаю этого дерьма" – сказал Тайсон.