Усик пока не знает, будет ли драться 17 февраля

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о поединке с его участием 17 февраля в Саудовской Аравии.

– Моя невероятная, мощная команда работает в этом направлении. Я им полностью доверяю. Как моя команда сработает и скажет – так мы будем делать.

Окончательное решение за мной, но я прислушиваюсь к своей команде, я ей верю. Это те люди, которые делают меня сильнее, добрее, кормят, восстанавливают. Конечно, я прислушиваюсь к каждому их слову. Да, я ругаюсь на них иногда, каждый день.

– Сейчас доподлинно неизвестно, что будет с 17 февраля? Будет ли этот вечер или нет?

– О 17 февраля не знаю. Единственное, что я знаю, что у моего друга есть день рождения 17 и все, – сказал Усик в интервью на своей странице в Instagram.