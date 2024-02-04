Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
Надежды на Шевченко
Скриншот з каналу Футбол 1
Бывший президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением по поводу Андрея Павелко и нового президента УАФ.
"Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе. Считаю, это перечеркнутая страница для украинского футбола.
Я рад, что Шевченко привел с собой новую команду. Это люди, которые многого добились в украинском футболе. Да, возможно, у них мало опыта, зато есть огромное желание. И это большая перспектива для украинского футбола. Время покажет. Шевченко в своей программе задекларировал девять пунктов, предполагающих открытость УАФ и развитие нашего футбола. Это то, о чем я говорил раньше", – приводит слова Гельзина Sport-express.
Напомним, в команду Андрея Шевченко входит Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) Павел Бойчук (юрист и адвокат Шевченко) и Александр Шевченко (председатель Львовской ассоциации футбола).
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