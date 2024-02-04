  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
В тренде

Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе

Общие новости

Надежды на Шевченко

Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе

Скриншот з каналу Футбол 1

Новина українською

Бывший президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением по поводу Андрея Павелко и нового президента УАФ.

"Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе. Считаю, это перечеркнутая страница для украинского футбола.

Я рад, что Шевченко привел с собой новую команду. Это люди, которые многого добились в украинском футболе. Да, возможно, у них мало опыта, зато есть огромное желание. И это большая перспектива для украинского футбола. Время покажет. Шевченко в своей программе задекларировал девять пунктов, предполагающих открытость УАФ и развитие нашего футбола. Это то, о чем я говорил раньше", – приводит слова Гельзина Sport-express.

Напомним, в команду Андрея Шевченко входит Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) Павел Бойчук (юрист и адвокат Шевченко) и Александр Шевченко (председатель Львовской ассоциации футбола).

По теме
yellow-arrow
Олегу Протасову - 60 лет: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024
yellow-arrow
Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Владислав Гельзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости