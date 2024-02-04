Олегу Протасову - 60 лет: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
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фото - Getty Images
Четвертого февраля свой 60-летний юбилей празднует бывший нападающий "Днепра" и "Динамо" Олег Протасов.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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FerunNiick
04.02.2024 в 11:10
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