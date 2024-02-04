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Олегу Протасову - 60 лет: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

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Олегу Протасову - 60 лет: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертого февраля свой 60-летний юбилей празднует бывший нападающий "Днепра" и "Динамо" Олег Протасов.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Комментарии
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FerunNiick
04.02.2024 в 11:10
На превеликий жаль Олег в останні майже 10 років разом з іншими легендами Українського футболу хорошо жили за рахунок грошей які УЄФА та ФІФА виділяли на розвиток Українського дитячо-юнацького футболу
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Комментарии 1
FerunNiick
04.02.2024 в 11:10
На превеликий жаль Олег в останні майже 10 років разом з іншими легендами Українського футболу хорошо жили за рахунок грошей які УЄФА та ФІФА виділяли на розвиток Українського дитячо-юнацького футболу
Ответить
0
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