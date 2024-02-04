Организатор боя Усик-Фьюри рассказал, как Тайсон рвался драться 17 февраля

Организатор поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри, руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, как чемпион мира по версии WBC хотел выйти на бой, несмотря на травму.

"Я хочу рассказать вам кое-что, что-то тайное. Тайсон не желает, чтобы я это рассказывал.

Он хотел сразиться 17-го числа даже с рассечением, и я сказал: "Я не сошел с ума, чтобы выпустить тебя в ринг с этим рассечением». Это будет цирк, а не бой" – сказал миллиардер в прямом эфире на You-Tube.