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Организатор боя Усик-Фьюри рассказал, как Тайсон рвался драться 17 февраля

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Что-то слабо верится

Организатор боя Усик-Фьюри рассказал, как Тайсон рвался драться 17 февраля

Фото: Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Организатор поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри, руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, как чемпион мира по версии WBC хотел выйти на бой, несмотря на травму.

"Я хочу рассказать вам кое-что, что-то тайное. Тайсон не желает, чтобы я это рассказывал.

Он хотел сразиться 17-го числа даже с рассечением, и я сказал: "Я не сошел с ума, чтобы выпустить тебя в ринг с этим рассечением». Это будет цирк, а не бой" – сказал миллиардер в прямом эфире на You-Tube.

Напомним, что ранее Усик рассказал, будет ли сражаться 17 февраля.

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