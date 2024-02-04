Усик о поединке против Фьюри: Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг
Дисциплина и самоотдача
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, готов ли будет выйти на ринг против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) 18 мая. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
"Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь произойдет? Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю только тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: "бам" – сказал Усик.
Напомним, что ранее Фьюри
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона – Реал Сосьедад. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Испании
- Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Довбик подтвердил травму мениска и назвал потенциальные сроки восстановления
- Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн