Усик о поединке против Фьюри: Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, готов ли будет выйти на ринг против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) 18 мая. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь произойдет? Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю только тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: "бам" – сказал Усик.