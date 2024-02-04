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Усик о поединке против Фьюри: Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг

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Усик о поединке против Фьюри: Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, готов ли будет выйти на ринг против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) 18 мая. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь произойдет? Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю только тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: "бам" – сказал Усик.

Напомним, что ранее Фьюри обратился к промоутеру Усика.

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