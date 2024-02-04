Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) обратился к украинскому чемпиону Александру Усику (21-0; 14 КО) и пообещал его нокаутировать.

"У нас новая дата поединка. Большой привет Турки Аль-Аш-Шейху за то, что эта новая дата была названа так быстро. В жизни иногда происходят дерьмовые вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперед.

Усик там уже скулит: "Тайсон хочет уйти на пенсию". Никакой пенсии, урод! Я тебя нокаутирую! Вырублю тебя! 18 мая новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии" – написал британец в Твиттер.