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Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая

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Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая

Скріншот з трансляції

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) обратился к украинскому чемпиону Александру Усику (21-0; 14 КО) и пообещал его нокаутировать.

"У нас новая дата поединка. Большой привет Турки Аль-Аш-Шейху за то, что эта новая дата была названа так быстро. В жизни иногда происходят дерьмовые вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперед.

Усик там уже скулит: "Тайсон хочет уйти на пенсию". Никакой пенсии, урод! Я тебя нокаутирую! Вырублю тебя! 18 мая новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии" – написал британец в Твиттер.

Напомним, что ранее Усик рассказал, будет ли готов к бою 18 мая.

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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2024 в 12:39
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2024 в 12:39
sticker
Ответить
0
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