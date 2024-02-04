Украинская лыжница Олех выиграла бронзу на турнире Slavic Cup в Польше
Поздравляем с медалью
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская лыжница Виктория Олех выиграла бронзовую награду на третьем этапе Континентального кубка FIS по лыжным гонкам "Slavic Cup".
Наша спортсменка стала третьей по итогам спринта на 1,5 км классическим стилем.
30-летняя спортсменка из Сумщины показала первое время в квалификации, а затем в финале замкнула ТОП-3, пропустив вперед двух хозяек трассы - Магдалену Кобьелуш и Анджелику Шишку.
Напомним, что в активе Олех в этом сезоне уже две золотые награды Континентального кубка "Slavic Cup", которые она завоевала на первом этапе в словацком Штрбское-Плесо.
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