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Усик спел о Фьюри известную украинскую песню

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С чувством юмора все хорошо

Усик спел о Фьюри известную украинскую песню

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, получил ли он обещание от Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) по поводу их поединка 18 мая. Об этом наш спортсмен рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Было, было короткое общение. Я пожелал ему скорейшего восстановления.

– А он?

– Ничего.

– Ничего? Ничего тебе не пожелал? Ничего не пообещал хоть на 18 мая?

– Ні обіцянок, ні пробачень (спел). Все сталося само собою – сказав Усик.

Напомним, что ранее Фьюри назвал Усика "уродом".

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