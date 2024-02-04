Усик спел о Фьюри известную украинскую песню

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, получил ли он обещание от Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) по поводу их поединка 18 мая. Об этом наш спортсмен рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

– Было, было короткое общение. Я пожелал ему скорейшего восстановления.

– А он?

– Ничего.

– Ничего? Ничего тебе не пожелал? Ничего не пообещал хоть на 18 мая?

– Ні обіцянок, ні пробачень (спел). Все сталося само собою – сказав Усик.