Усик спел о Фьюри известную украинскую песню
С чувством юмора все хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, получил ли он обещание от Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) по поводу их поединка 18 мая. Об этом наш спортсмен рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
– Было, было короткое общение. Я пожелал ему скорейшего восстановления.
– А он?
– Ничего.
– Ничего? Ничего тебе не пожелал? Ничего не пообещал хоть на 18 мая?
– Ні обіцянок, ні пробачень (спел). Все сталося само собою – сказав Усик.
Напомним, что ранее Фьюри
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