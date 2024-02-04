"Сейчас нужно больше делать акцент на молодежь": Максим Шацких – об изменениях в УПЛ
Возлагает большие надежды
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Бывший игрок киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением о том, что ожидает украинский футбол с приходом к власти Шевченко и Реброва.
Андрей Шевченко стал главой Украинской ассоциации футбола. Приветствовали ли вы его с этой должностью?
Да, сообщение отправил. Да, и Ребров, как я слышал, стал вице-президентом.
Верно, он будет отвечать за направление подготовки всех сборных команд.
Опять же, посмотрим, куда все будет двигаться. Думаю, в ближайшие полгода мы уже сможем увидеть какие-либо изменения в украинском футболе. Пришли футбольные люди, что-то уже, должно быть, нужно было менять, я надеюсь, понемногу все будет развиваться даже в реалиях войны. Уверен, что какие-либо изменения в лучшую сторону мы все же заметим.
Вы ведь следите за нашим чемпионатом? Вам со стороны, как кажется, какие изменения в украинском футболе нужно сделать в первую очередь?
Сейчас нужно больше делать акцент на молодежь. На развитие и строительство академий для тех, у кого их еще нет. Все понимают, что сейчас футбол в стране просел и не один год.
В настоящее время менее затратно и более эффективно это делать ставку на развитие своих игроков. Для этого необходимы академия, условия и заниматься развитием своих. Тогда у нас будет шанс не просесть во всех рейтингах, потому что на иностранцев надежды нет. Потому что немногие хотят ехать, а если едут, то только те, кто едет тупо зарабатывать деньги.
Напомним, сейчас Максим Шацких - главный тренер узбекистанского "Пахтакора". 30 января "Динамо Киев" сыграло товарищеский матч с "Пахтакором", игра закончилась победой киевлян 5:1.
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