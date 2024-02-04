Усик: Происходящее в моей жизни я полностью доверяю Господу Богу
Позиция верующего человека
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, почему спокойно отреагировал на отмену поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).
"У меня все слава Богу. Какой я вообще держу путь? Я верующий православный христианин. И то, что происходит в моей жизни, я полностью доверяю это Господу Богу. То есть я иду за ним, но он меня направляет тем путем, который будет лучше для меня.
Иногда мы, люди, не хотим по такому пути идти. В основном, я бы даже так сказал. И выбираем что-то, ковыряем, ищем, что-то делаем. И тогда Отец говорит: "Ну ладно, иди". И ты идешь и упираешься куда-то головой, начинаешь туда драться.
Я нормально к этому отношусь, что происходит сейчас в моей спортивной карьере, в моей жизни, и благодарю Бога за все" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик
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