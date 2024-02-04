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КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Видео голов и обзор матча

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Это был шестой спарринг пивоваров

КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Оболонь

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В своем шестом контрольном матче нынешнего межсезонья "Оболонь" переиграла "Ахал" из Туркменистана. Киевляне выглядели достаточно уверенно, что вылилось в голы Краснопира, Груши и Прокопенко. "Ахал", в свою очередь, имеет один результативный удар.

Следующий спарринг "Оболонь" проведет со "Шкупой" (Северная Македония) 7-го февраля.

ФК Оболонь - ФК Ахал (Туркменистан) 3:1
Голы: Краснопир 19, Груша 35, Прокопенко 83 - Аннаев 80

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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