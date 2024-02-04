КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Видео голов и обзор матча
Это был шестой спарринг пивоваров
Фото: Оболонь
В своем шестом контрольном матче нынешнего межсезонья "Оболонь" переиграла "Ахал" из Туркменистана. Киевляне выглядели достаточно уверенно, что вылилось в голы Краснопира, Груши и Прокопенко. "Ахал", в свою очередь, имеет один результативный удар.
Следующий спарринг "Оболонь" проведет со "Шкупой" (Северная Македония) 7-го февраля.
ФК Оболонь - ФК Ахал (Туркменистан) 3:1
Голы: Краснопир 19, Груша 35, Прокопенко 83 - Аннаев 80
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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