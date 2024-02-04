Роботино. Зеленский посетил защитников Украины на передовой
Президент побывал в Роботино
Фото - пресслужба Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения. Глава государства посетил Защитников Украины в Роботино Запорожской области.
"Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.
Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому!", - написал Президент.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский посещал воинов ВСУ в Авдеевке.
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Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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