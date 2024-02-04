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Роботино. Зеленский посетил защитников Украины на передовой

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Президент побывал в Роботино

Роботино. Зеленский посетил защитников Украины на передовой

Фото - пресслужба Президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения. Глава государства посетил Защитников Украины в Роботино Запорожской области.

"Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому!", - написал Президент.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский посещал воинов ВСУ в Авдеевке.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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