КМ. Рух - Раднички Белград 5:3. Видео голов и обзор матча

"Рух" продолжает готовиться к возобновлению сезона в Словении. Контрольный матч за 3-е февраля против сербского клуба "Раднички" завершился со счетом 5:3 в пользу украинцев.

"Рух" проигрывал 1:3, но благодаря собственным действиям и расслабленности оппонента, вколотил после этого 4 гола подряд. Таким образом, камбэк - 5:3.

Контрольный матч

"Рух" - "Раднички Белград" 5:3

Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 - Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63.