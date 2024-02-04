КМ. Рух - Раднички Белград 5:3. Видео голов и обзор матча
Яркий спарринг
Фото: ФК Рух
"Рух" продолжает готовиться к возобновлению сезона в Словении. Контрольный матч за 3-е февраля против сербского клуба "Раднички" завершился со счетом 5:3 в пользу украинцев.
"Рух" проигрывал 1:3, но благодаря собственным действиям и расслабленности оппонента, вколотил после этого 4 гола подряд. Таким образом, камбэк - 5:3.
Контрольный матч
"Рух" - "Раднички Белград" 5:3
Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 - Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63.
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Источник:Рух ТV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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