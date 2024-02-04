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Завацкая проиграла в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

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Держаться и не сдаваться

Завацкая проиграла в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №175) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке.

За выход в основную сетку соревнований наша спортсменка уступила представительнице Великобритании Гарриет Дарт (WTA №104). Счет поединка 2-0 (6-0; 6-3) в пользу британки.

Матч продолжался 1 час 11 минут. В активе Завацкой за это время 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 6 из 10 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Напомним, что ранее дядя Надаля назвал двух будущих гегемонов мужского тенниса.

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Катарина Завацкая
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