Завацкая проиграла в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №175) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке.

За выход в основную сетку соревнований наша спортсменка уступила представительнице Великобритании Гарриет Дарт (WTA №104). Счет поединка 2-0 (6-0; 6-3) в пользу британки.

Матч продолжался 1 час 11 минут. В активе Завацкой за это время 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 6 из 10 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.