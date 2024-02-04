Завацкая проиграла в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке
Держаться и не сдаваться
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №175) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA 250 в румынской Клуж-Напоке.
За выход в основную сетку соревнований наша спортсменка уступила представительнице Великобритании Гарриет Дарт (WTA №104). Счет поединка 2-0 (6-0; 6-3) в пользу британки.
Матч продолжался 1 час 11 минут. В активе Завацкой за это время 1 подача на вылет, 4 подряд выигранных очка, 6 из 10 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Напомним, что ранее дядя Надаля
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