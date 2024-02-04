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Зеленский назначил бывшего мэра Мелитополя главой Запорожской ОГА

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Иван Федоров пошел на повышение

Зеленский назначил бывшего мэра Мелитополя главой Запорожской ОГА

Фото - пресслужба Президента України

Новина українською

Бывший мэр ныне оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

Ранее Иван Федеров был мэром ныне оккупированного россиянами Мелитополя.

Отметим, что также стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции бойцов ВСУ на передовой, в Роботино Запорожской области.

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Источник:
Сайт Президента України
Опубликовал: Игорь Семйон
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