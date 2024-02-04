Зеленский назначил бывшего мэра Мелитополя главой Запорожской ОГА
Иван Федоров пошел на повышение
Фото - пресслужба Президента України
Бывший мэр ныне оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной государственной администрации.
Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.
Ранее Иван Федеров был мэром ныне оккупированного россиянами Мелитополя.
Отметим, что также стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции бойцов ВСУ на передовой, в Роботино Запорожской области.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сайт Президента України
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Победный гол Яремчука, Жирона буксует без травмированного Довбика и полный матч Миколенко. Главные новости за 3 февраля
- Сырский, вслед за Будановым, отказался заменить Залужного на должности главкома ВСУ, - Financial Times
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн