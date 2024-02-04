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Зеленский в ходе визита на передовую наградил бойцов государственными наградами

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Зеленский в ходе визита на передовую наградил бойцов государственными наградами

Фото - пресслужба Президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на передовой. В частности, глава государства побывал в Запорожской области.

В ходе визита на линию соприкосновения Владимир Зеленский наградил государственными наградами Защитников Украины. Награждение состоялось на передовых позициях 65 ОМБр в районе населенного пункта Роботино.

Президент обратился к Защитникам, отметив, что на украинских воинах сегодня лежит важнейшая задача: отбросить врага и одержать Победу.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Gican85 (Киев)
04.02.2024 в 17:50
А Залужный всё равно популярнее
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
04.02.2024 в 17:50
А Залужный всё равно популярнее
Ответить
0
0

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