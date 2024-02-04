Зеленский в ходе визита на передовую наградил бойцов государственными наградами
Герои Украины
Фото - пресслужба Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на передовой. В частности, глава государства побывал в Запорожской области.
В ходе визита на линию соприкосновения Владимир Зеленский наградил государственными наградами Защитников Украины. Награждение состоялось на передовых позициях 65 ОМБр в районе населенного пункта Роботино.
Президент обратился к Защитникам, отметив, что на украинских воинах сегодня лежит важнейшая задача: отбросить врага и одержать Победу.
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Источник:Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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Gican85 (Киев)
04.02.2024 в 17:50
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