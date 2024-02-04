Зеленский в ходе визита на передовую наградил бойцов государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на передовой. В частности, глава государства побывал в Запорожской области.

В ходе визита на линию соприкосновения Владимир Зеленский наградил государственными наградами Защитников Украины. Награждение состоялось на передовых позициях 65 ОМБр в районе населенного пункта Роботино.

Президент обратился к Защитникам, отметив, что на украинских воинах сегодня лежит важнейшая задача: отбросить врага и одержать Победу.